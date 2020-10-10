NBA總決賽｜央視一年後首播NBA 內地網民不滿：中國人民未等到道歉！

內地中央廣播電視總台發言人昨晚突發聲明指，注意到NBA持續表達善意及「積極努力」協助中國抗疫，故宣佈將於周六早上恢復播出NBA比賽。結果央視今早如期直播總決賽第五戰湖人鬥熱火，是該電視台自去年10月發生火箭總經理莫利（Daryl Morey）的撐港風波後停播後，再度轉播NBA比賽。惟此舉引起內地網民極度不滿，不少網紅在個人微博發文質疑央視的做法，更有人提出「中國人民沒有等到NBA的道歉」。

NBA與中國的關係自去年10月初火箭總經理莫利發表撐港言論後變得緊張，後者當時在個人Twitter發文支持香港反修例運動，被中國直指「發表不當言論」。NBA總裁阿當施華（Adam Silver）隨後也表示，支持莫利擁有言論自由，拒絕就事件道歉，央視便隨即宣佈停止轉播NBA賽事。事件發生一年後，央視認為NBA表現出友善的態度，故重新恢復轉播NBA比賽，而NBA尚未就事件作出回應。可是，央視復播的舉動惹來大批內地網民不滿，他們指出大家「還未收到NBA的道歉」，今年五月被任命為NBA中國區CEO的馬曉飛，以及其父親兼前央視體育中心主任馬國力，更成為網民指責的對象。

微博有多位內地網民發文聲討央視的做法，有人說：「運作五個月後，中國人沒有等到NBA的道歉，反而等來了央視復播NBA。」、「摩端（莫利的內地譯名）被處理了嗎？」、「要我們抵制的是你，重播的又是你！」香港網民則支持央視繼續停播NBA：「毫無底線嘅『終殃』電視台作出『非常正確』的商業決定」、「簽咗約俾哂錢，咁巴閉咪繼續停播，將啲嘢掉（轉）嚟講。NBA一年總收入超過90億，你果（嗰）2億好巴閉？」

湖人周五在總決賽第五戰最後以108:111不敵熱火，封王仍要等等，下周一將會進行總決賽第六戰，未知道央視會否繼續轉播G6賽事。

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