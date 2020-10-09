NBA總決賽●不斷更新｜湖人着「黑曼巴」戰衣迎G5 一贏熱火就捧盃

08:44更新

雙方正選陣容與G4一樣沒變，熱火的積傑錫（Goran Dragic）仍未確定可否在比賽中上陣。

08:37更新

正選陣容公佈

熱火

希路（Tyler Herro）

艾迪巴約（Bam Adebayo）

克魯達（Jae Crowder）

鄧肯羅賓遜（Duncan Robinson）

占美畢拿（Jimmy Butler）

湖人

樸比（Kentavious Caldwell-Pope)

丹尼格連（Danny Green）

懷特侯活（Dwight Howard）

勒邦占士（LeBron James）

安東尼戴維斯（Anthony Davis）

NBA總決賽第五戰將在香港時間今日早上9時上演，湖人總場數已領先熱火3:1，相隔十年再贏NBA總冠軍的美夢近在咫尺，也將會是勒邦占士（LeBron James）職業生涯贏得的第四隻冠軍指環；球隊今戰還會改穿「黑曼巴」球衣作賽，皆因這件球衣帶來好運，之前在季後賽4次穿上皆勝出。熱火上場有艾迪巴約（Bam Adebayo）傷癒復出，與占美畢拿（Jimmy Butler）聯手，期待今戰能拾得更佳狀態，令湖人陷入苦戰，收復失地拉近總比數，但湖人的「一眉」安東尼戴維斯（Anthony Davis）在之前勝出的3場比賽中，都表現甚勇，熱火能否在攔下他與占士之間擦出的火花，也成關鍵。

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