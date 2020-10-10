港超煞科｜東方周日對富力 力爭26年後再膺三冠王

港超聯明日煞科，當中焦點在大球場上演東方龍獅對富力的爭標戰，如前者勝出，便不用理會傑志對愉園的賽果，可相隔26年後再成為三料冠軍，主教練李志堅今午表示，球員有決心及信心完成三冠目標。

今季接手東方的李志堅在復賽後領軍先奪足總及及銀牌，今日爭取季內第三冠，他說：「早前能否復賽成疑，現在到最後一場，並有機會爭三冠確實相當感恩，目前已取得相當滿意的成績，感謝球會支持，球員亦好專注，過程比預期辛苦，精神狀態受到相當困擾，高興大家堅持，希望有個最好結果。」東方對上一次成為三冠王已是93/94球季，當年奪甲組聯賽、銀牌及足總盃冠軍。

堅sir表示已到季內最後一場，球員爭勝心不用懷疑，如能成為三冠是好好的結果，賽前唯一可做是提醒球員做好準備。他說：「彼此熟識大家的踢法，臨場看爭勝心態，賽事場場計，每場不同，而球隊已有兩盃在手，並取得來亞洲球會賽參賽資格，信心較強，壓力減少，明日不容易，但有信心可勝，我們比較簡單，就是爭取贏波，而富力形勢較被動。」

東方守門員葉鴻輝今表示，今季相當特別，明日才進行最後一場，用超過一年時間才完成賽季，球隊上半季成績不太理想，下半季經磨合後暫有兩冠在手；其實要成為三冠其實好難，現在要做好準備：「閉門復賽，其實球迷也辛苦，感謝球迷在場外支持，在場內也聽到他們的打氣聲，希望疫情快些結束，球迷可以返回球場為球隊打氣。」

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