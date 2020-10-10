世界盃外圍賽｜巴西5蛋贏「玻」 法明奴起孖 尼馬兩助攻

巴西亮相周五南美洲區世盃外圍賽，首戰即憑利物浦前鋒羅拔圖法明奴梅開二度，主場5:0狂數玻利維亞。尼馬也克服背傷正選上陣，在比賽中交出兩球助攻。

巴西強陣出擊，前線由法明奴踢最前，配合尼馬、菲臘比古天奴及今季轉會賓菲加的艾華頓索拉斯等組織進攻，但球隊踢至16分鐘先由今場踢中堅的馬昆奴斯哥利亞頭槌先開紀錄；30分鐘，法明奴接應雷蘭洛迪左路傳送，門前鏟入成2:0，而這位今季在利物浦還未入球的前鋒，換邊後49分鐘再接應尼馬傳送，起腳射破對方門將的「大細」，個人梅開二度。

遙遙領先3球的巴西，66分鐘再有古天奴殺入禁區右路傳中，對方守將荷西卡拉斯高竟用心口撞入自己大門，變成烏龍球再助森巴兵團擴大比數；7分鐘後，古天奴也找到入球，受惠於尼馬左路傳中，頭槌頂入替球隊「埋齋」。

巴西事隔1年後重返國際舞台，即以大勝壯軍心，他們下周二會作客秘魯進行第2場南美洲區世盃外圍賽。

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