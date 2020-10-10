NBA總決賽｜被Iggy踩中跟腱舊患 AD：G6打得冇問題！

湖人周五在總決賽第五回合，以108-111不敵熱火，目前在總場數僅領先3:2，但該隊球迷最關心的事情，是於第一節末段觸傷跟腱舊患的安東尼戴維斯（Anthony Davis），於兩日後第六回合賽事的表現，會否受到影響。

「安東尼戴維斯一直受到跟腱舊患困擾，在移動上亦有些少影響，但他忍痛捱過了，我們明日會再看看他的情況怎樣。」湖人教練禾高（Frank Vogel）說。

AD在今屆總決賽，無論在攻守兩端都產生了極大作用，平均每場有26.2分、9.8個籃板球及2次封截。他今仗雖然在首節末段受傷，需要出場接受治理，但他全場上陣42分鐘，得到28分及12個籃板球。AD賽後表示，當時被熱火守將伊古達拉（Andre Iguodala）踩中腳部，不幸令傷勢惡化，但他預計自己將可在第六回合上陣。

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