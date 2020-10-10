西甲｜蘇亞雷斯承認遭巴塞趕走：佢哋處理得好差

烏拉圭前鋒蘇亞雷斯今季離開效力了6年的巴塞隆拿轉投馬德里體育會，近日他接受訪問時透露自己在離隊前一個月與球會高層關係跌至冰點，令他和好友美斯感到憤怒。

蘇亞雷斯日前接受西班牙《每日體育報》訪問時談及了他在巴塞最後的日子：「我效力了巴塞6年，他們以一種與以往不同的態度告訴我，球隊希望作出改變。他們處理我離隊一事表現得非常不理想，不單止我，就連美斯也對他們感到討厭。因為我們幾乎在同一時間與球會之間出現問題，所以他很明白我的感受。」

在蘇亞雷斯宣佈離隊後，美斯曾經在社交網站貼文，不點名炮轟球會和新帥朗奴高文對阿蘇這位多年來的功臣的態度，這位烏拉圭前鋒表示理解美斯的做法：「我一點也不驚訝他將這件事和他心中的不滿公開，我很了解他，這就是他的個性，巴塞的處理方式實在讓人感到很受傷。」

蘇亞雷斯又透露，自己曾經為離開巴塞一事而流下男兒淚：「在我首次為馬體會上陣的前幾天，是我人生其中一段最艱難的日子，每當我想起在巴塞經歷過的一切時就會不禁流淚。雖然他們在聲明中對我表示感謝，但我沒有將這些說話放在心上，因為他們對我實在太差，而我亦只能接受自己在這家球會的生涯已經告一段落。」

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