歐國聯｜德國全力出擊搶分 烏克蘭殘陣難有作為

周六歐國聯A4組賽事，德國作客鬥烏克蘭，烏克蘭因受武漢肺炎影響多人退隊，球隊實力大減，今仗德國有望全取三分，讓球半/兩球，照撐上盤。（球賽編號：星期六50；香港開電視77、 有線603及662台明日2:45am直播）

德國上仗熱身賽雖然在主場與土耳其打成3:3平手，但事實上主帥路維在該仗球隊收起部份主力，參考價值不高。預計今仗球隊將會全力出擊，上仗避戰的五位拜仁球員，紐亞、歷卡斯蘇尼、哥列斯卡、甘美治及基拿比應會正選上陣，而上仗交出兩次助攻的夏維斯，亦有望與另一車路士隊友迪姆華拿同場合作。加上德國在A4組仍未打開勝門，錄得兩連和，暫排第三位，今仗面對殘陣的烏克蘭，對德國而言是絕佳的贏波機會。

另一邊廂，烏克蘭受武漢肺炎影響多名球員確診，球隊只有一名健康門將可用，班霸薩克達更因擔心自家球員確診影響未來歐聯備戰，已要求五位主力退出今次大軍，令球隊實力大減。烏克蘭無奈在殘陣應戰下，早前對法國的熱身賽慘被大炒1:7，單單上半場就被攻入四球。雖然今仗主場出擊，但應該亦難擋實力有差距的德國。

----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！