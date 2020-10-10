孭老婆賽●今日體片｜驚另一半嬲冇人失手 冠軍獲老婆體重啤酒做獎品

一年一度嘅孭老婆北美洲區大賽，周五就喺美國緬因州Newry小鎮舉行。今年呢項比賽受武漢肺炎影響，比賽方式由淘汰賽改做計時賽，照樣有16對夫婦參加。唔知係咪比賽都有返啲歷史，參賽者都知要玩啲咩，又或者各位男士都知激嬲老婆好大劑，往年嘅仆親跌落水畫面今年就唔見啦。

今屆冠軍繼續由Jerome同Olivia以53.85秒蟬聯，比上屆快咗接近2秒。Jerome接受訪問就話自己係有練舉重keep fit，亦都不時有孭住老婆練習先有咁好成績。佢哋除咗入圍出年芬蘭舉行嘅世界賽，亦都獲得老婆體重(114磅)數字嘅五倍獎金，即係570蚊美金，另加114磅重嘅啤酒呀。

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