法網｜19歲絲維迪克爆冷打低姬蓮封后 千禧後再添一冠

周六法網女單決賽，年僅19歲的非種籽球手絲維迪克鬥4號種籽的姬蓮。結果比賽爆出冷門，絲維迪克順利以直落兩盤的6:4及6:1擊敗姬蓮，今屆賽事以未失一盤之勢贏得冠軍，成為法網首位千禧後女單冠軍。

首盤戰情已經峰迴路轉，開賽早段，首次打入大滿貫決賽的絲維迪克反而佔主動，第二局率先打破姬蓮發球局，其後成功保發拉開局數至3:0。不過，姬蓮隨即回應，第五局籍絲維迪克發球雙錯誤破發，及後成功保發追成3:3平手。

但這位世界排名54位的年輕球手未有自亂陣腳，之後的發球局成功保發之餘，第8局更在激戰逾9分鐘下破發。惟首盤看似手到拿來之時，絲維迪克再一次未能保發，被姬蓮追成4:5優勢隨即消失。然而第10局姬蓮的發球局出現3次無壓力下失誤，絲維迪克盤內第三次破發，先取一盤6:4。

第二盤早段二人互破發球局，但左腳大腿一直有包紮的姬蓮在落後1:2時要求醫療暫停，返回更衣室治理傷勢。雖然其後姬蓮其後回到場內，但狀態大不如前，最終被絲維迪克連取四局，以6:1再贏一盤直落兩盤擊敗對手封后。絲維迪克成為繼去年美網冠軍安達斯古後，第二位贏得大滿貫冠軍的千禧後球手，同時亦為首位贏得大滿貫冠軍的波蘭球手。

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