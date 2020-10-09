周四國際友賽英格蘭在溫布萊迎戰威爾斯，近期受不少場外醜聞影響的英軍，正選11人中僅有54頂「喼帽」（賽前）為近40年最幼嫩陣容。且當中只有3名球員來自Big 6球隊。不過，靠着卡維特利雲及丹尼艾格斯等「草根階層」的出色表現，「三獅軍團」三球大勝對手，亦令主帥修夫基未來出現選人的幸福煩惱。

文：亨少

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近期圍繞英軍的醜聞多多，先有上月「曼市雙星」格連活特及菲爾科頓赴冰島比賽帶女上房，後有譚美阿巴謙、芝維爾，以及查頓辛祖等違犯限聚令出席派對，全數未入大軍名單。今仗英軍讓哈利卡尼等主力休息，修夫基派出國際賽經驗極淺的正選陣容迎戰威爾斯，更讓卡維特利雲在內的四人獲首次上陣機會，為1933年以來英軍首次連續2場派出4名新人上陣。

修夫基大讚表現精采

面對缺少加里夫巴利及艾朗藍斯的威爾斯，英軍即使以B隊迎戰依然勝一籌。26分鐘，今季大勇的卡維特利雲接應基亞利殊右路傳中門前頂入先開紀錄。53分鐘，隊長捷比亞開出右路罰球，中堅高亞迪尾柱趕到接應射入拉開比數。10分鐘後再有前鋒丹尼艾格斯接應泰朗明斯頭槌二傳，離門六碼倒掛妙射得手，助英軍以三球大勝對手。

賽後，英軍主帥修夫基大讚子弟兵在缺乏磨合下仍踢出精采一役：「比賽初段我們的表現一般，但球員慢慢閱讀到形勢，發現對手的弱點，然後就越踢越好。」今仗多位新兵的表現令球迷眼前一亮，除了入球的卡維特利雲，同樣擔正的基亞利殊亦盡顯其個人能力及組織進攻的工夫，更被英國《每日郵報》評為是役的最佳球員。

撼比利時A隊回歸

賽後坊間不少輿論指，這批星味不足的「草根階層」，踢來甚至比一批常規主力更具活力，ESPN賽後評論同時指出，今仗獲得上陣機會的B隊球員都證明了他們有能力代表三獅出戰。而且，在所效力的球會中都得到穩定的上陣機會，加上場內場外的紀律都比一眾大牌球星好，或令來年修夫基挑選歐國盃大軍時面對幸福的煩惱。

下周日英軍將在歐國聯硬撼強敵比利時，上演前年世界盃季軍戰翻版，屆時預料A隊將會回歸，且看會否受一眾副選刺激下踢得更好。