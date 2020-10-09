卡尼後再有英國腳獲頒MBE 福仔資助兒童免費食物受勳

曼聯前鋒拉舒福特因在武漢肺炎疫情期間資助當地兒童，派發免費食物、餐盒等，獲頒發大英帝國MBE勳章表揚，將會在稍後日子由英女皇授勳。

今年3月時，福仔向慈善團體Fare Share捐出一筆錢，幫助因學校停課而受影響的學生，每周向超過1萬個組織發放食物，以讓100萬名學生受惠，確保他們在停課期間不會捱餓，但6月時，政府本計劃暑假時不再派食物券，而福仔寫公開信懇求政府繼續該福利，此舉令他深受國民愛戴，也獲首相約翰遜讚揚。

英女皇伊莉莎白二世周五公佈授勳名單，拉舒福特確認會獲得MBE勳銜，而過去也幸獲此殊榮的足球界人士包括伊恩胡禮、謝拉特、女足的阿歷絲史葛以及去年才獲獎的熱刺前鋒哈利卡尼。

福仔得悉獲頒勳章後，透過社交網絡發一篇長文感恩：「我感到無比榮幸與謙卑，作為一名在懷俄明州出生的年輕黑人，從沒想過會得到MBE勳章，也不會介意能在22歲時就得到這項殊榮。這對我和家人來說，都是一個非常特殊的時刻，尤其我媽媽，這是真正的榮譽。保護我們脆弱孩子的戰爭還未結束，我會繼續為社區服務，以及我所遇過苦難的家庭們，我知道隨着休假計劃即將結束，將會面臨更多的失業問題，而這種補貼會使英國數百萬兒童的父母少擔心一件事.......讓我們站在一起，沒有食物，永遠都不是孩子的錯。」

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