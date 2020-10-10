返港就醫｜陳俊樂半月板傷 今接受手術提早叫「收咧」

效力中超廣州富力的香港足球代表隊中場陳俊樂，因左膝半月板受傷，已於早前返港，今日接受手術，將錯過中超第二階段護級組賽事，即提早「收咧」。

據國內華體網報導，富力主教練雲邦賀斯透露，中超首階段賽事有出色表現的中場陳俊樂因膝傷，餘下賽季將不能再上陣。據華體網記者了解陳俊樂因左膝半月板受傷，並已返回香港接受檢查，今日接受手術，由於康復需時，預計他將不可能趕及在本月中展開的中超第二階段賽事中上陣。

現年24歲的陳俊樂上季加盟中超富力，隨即被外借到港超富力，到上季中被收回，上季尾開始為中超富力後備上陣，今季獲富力新任教練，前荷蘭國腳雲邦賀斯重用，開季一直有上陣機會，場上表現落力及投入，不過，在首階段經過幾場事，陳左膝便出現問題，要紮住上陣，之後因膝傷倦勤一段時間，而其名字到首階段尾段始再出現在後備名單，惟未有再落場。

中超早前完成首階段賽事，陳俊樂接受進一步檢查，證實左膝半月板受傷，並決定返港接受手術處理傷患。富力在首階段中超在大連賽區排第6位，到第二階段在護級組檃取護級。

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