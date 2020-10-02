NBA總決賽｜湖人熱火G5早上9點開波 紫金兵團着「黑曼巴」戰衣等封王

NBA總決賽第五戰將在香港時間今日早上9時上演，總場數領先熱火3:1的湖人奪冠在望，但為免封王之路夜長夢多，湖人今戰決定改穿全勝的「黑曼巴」球衣出戰，他們今季季後賽穿上這件波衫可是四戰全勝。而上場已有艾迪巴約（Bam Adebayo）回歸的熱火，能否在湖人手中追回一城，改寫湖人奪冠的賽果？ViuTV99台明早將繼續直播賽事，溫馨提醒各位球迷，今日是星期六，本場亦很大機會是今季NBA最後一場比賽，大家唔係唔睇呀嗎？

總決賽不經不覺已經接近尾聲，領先熱火3:1的湖人只要再贏一場，便能相隔十年再度贏得NBA總冠軍，捧起隊史第17個冠軍獎盃，也將是35歲的勒邦占士（LeBron James）職業生涯贏得的第四隻冠軍指環。根據數據，占士此前15次在季後賽領先場數3:1，最後都能悉數贏下系列賽，更從未被對手帶入「搶七」戰；而他當中只有2次需要打至G6，餘下的都在5場以內晉級，包括今季在西岸首圈、次圈和決賽淘汰拓荒者、火箭和金塊。

數字上，湖人的贏面頗大，據ESPN籃球實力指數預測，湖人第五戰有58%機率勝出；ESPN專家小組更認為，湖人勝率將達71%。上仗有艾迪巴約復出鎮守籃下的熱火，成功令湖人在禁區進攻變得艱難，第三戰曾被熱火博至個犯纏身的安東尼戴維斯（Anthony Davis），表現將成關鍵。他於上仗射入一記關鍵三分，成為贏波功臣，今場若然能夠回復首兩戰勇態，加上LBJ總決賽場均獲得的27.8分、11籃板和8.5助攻數據，相信湖人封王將成事實。

湖人本來要待Game 7（如有需要）才會再次穿起拜恩（Kobe Bryant）的「黑曼巴」球衣出戰，此前他們今季四次穿上這件球衣出戰季後賽，均取得全勝戰績，而今場他們提早穿起這件戰衣，似乎已展現出奪冠的決心。占士和AD都表示，穿上這件球衣不會容許落敗，在湖人充滿喜與悲的一季，相信總冠軍是送給Kobe最好的禮物。

另一邊廂，背水一戰的熱火未有認輸，占美畢拿（Jimmy Butler）賽前就表示：「我不認為有壓力，我認為只是一場勝仗，沒有人想過就此回家。我們期望會獲得勝利，這是我們的工作，不是Ｗin or go home，是贏或者贏。」熱火傷兵積傑錫（Goran Dragic）將很大機會繼續缺陣。

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