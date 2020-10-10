【綜合法國外電】法國網球公開賽女單決賽席位已經誕生，年初在澳網首贏大滿貫錦標的21歲美國小將姬蓮，周六決賽將與19歲的波蘭球手絲維迪克爭冠軍，上演一場青春對決，寫下網壇近年最年輕的大滿貫女單決賽陣容。力爭今年第二「貫」的姬蓮大戰前夕信心十足，以登上世界一姐為目標。（now670及有線651台今日8:30pm直播女單決賽）

21歲的姬蓮出道3年從未在泥地賽打入過8強，生涯大滿貫賽更未曾躋身過第四圈之後。但今年她狀態大勇，繼年初成為莎蓮娜後最年輕美國球手贏得澳網冠軍後，今次是她第二度殺入大滿貫決賽。姬蓮四強的對手捷克的姬維杜娃，後者今屆法網一盤未失，但姬蓮卻以直落兩盤淘汰這位30歲大師姐。決賽姬蓮將鬥比自己年輕兩歲的「千禧寶寶」絲維迪克，對手生涯首入大滿貫決賽，2人曾在2016法網青年組第3圈交過手1次，當時由絲維迪克直落兩盤勝出。

姬蓮賽前信心十足表示：「我記得（當年法網）我是輸了，我不記得我的表現如何，但我可以肯定的是，現時的泥地賽表現一定更好。我要再翻看她的打法，她在今屆法網打得很好。我要成為冠軍球手，我要成為世界第一。」若姬蓮成功拿下今年第二冠，她將成為2016年德國球手姬芭後，網壇首位女球手同年贏得兩項大滿貫，亦是公開賽時代第3位美國球手能單季2度打入大滿貫決賽，其世界排名更會一舉升上第三位。

兩位爭冠球手年齡均在21歲或以下，同時創下網壇自2008年澳網後最年輕的大滿貫女單決賽陣容，當年只有20歲的俄羅斯球手舒拉寶娃擊敗同齡的塞爾維亞球手伊娃洛域奪冠。