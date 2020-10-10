【一燈決】一哥：捧法國摘葡萄釀靚酒

【對決場次︰法國vs葡萄牙】

今個星期撞啱國際賽期，所以《一燈決》都要揀番場焦點戰嚟鬥一鬥，而今個星期最值得留意嘅就當然係歐國聯A3組，法國主場鬥葡萄牙嘅比賽。禮拜三法國先喺友賽大炒烏克蘭七個一皮，仲要嗰場波未出齊所有正選都已經贏到開巷，今次仲要喺主場鬥主要靠基斯坦奴朗拿度（C朗）嘅葡萄牙，法國絕對秤先喇。

其實家陣法國嘅陣容相當豪華，今次25人大名單入邊都可以話係粒粒皆星，隊波排兩個唔同陣容出嚟都夠踢，前有基利安麥巴比、基沙文同埋上場梅開二度嘅基奧特，後面又有華拉尼、盧卡斯靴南迪斯同班捷文柏華特呢堆有實力嘅守將，上場就連17歲新星卡馬雲加都有進賬，呢隊法國實在夠睇頭。而且成個大軍名單入面，基本上每位球員都係球會必然正選，亦都有實力喺國家隊入面立足，主帥迪甘斯要揀11個正選球員都相當頭痛，所以論牌面法國一定完勝葡萄牙㗎喇。

至於葡萄牙喺過去嘅友賽同西班牙踢成0:0，就算有C朗坐鎮嘅情況，全場都只係得一次中目標嘅射門。好多球迷話家陣葡萄牙都有好多新星湧現，不過始終入波能力都係落喺C朗身上，祖奧菲歷斯、迪亞高祖達仲有安達施華喺國家隊入波都偏少，所以葡萄牙踢成點都仍然好睇C朗狀態。

其實法國可以稱得上係葡萄牙嘅剋星，歷史上兩隊25次交手，法國足足贏咗18次，勝率超過七成，今場歐國聯點都一定係撐法國啦。

文：王杰

《一燈決》係今季新欄目，由上月擂台盟主同上月燈神拗吓頸，睇吓讀者信邊個。