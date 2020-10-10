NBA總決賽｜丹尼格連射失關鍵三分放生熱火 LBJ：G6搞掂佢

湖人周五在NBA總決賽第五回合，以108-111不敵熱火，總場數被追至僅領先3:2。勒邦占士（LeBron James）賽後直言對丹尼格連（Danny Green）未能射入那個關鍵三分球感到失望，但會盡快收拾心情打好Game 6，捧走錦標。

今仗第四節完結前16.8秒，正當湖人落後108:109之際，勒邦占士強行帶球突破，成功引來兩名熱火球員夾擊後，再回傳予在葫蘆頂完全走空的丹尼格連，可惜這位身經百戰的射手在關鍵時刻「手軟」，皮球中前框彈出，馬基夫莫里士（Marieff Morris）搶到進攻籃板球後，又犯下低級錯誤傳球出界，令紫金兵團未能提前鎖定錦標。

「看看那個攻勢，我成功引來了兩名防守球員，走到罰球線以下，而我們一名射手則有機會在葫蘆頂，在完全走空之下起手射三分，贏下錦標，我相信他，我們都相信他，但球未有投進，你只得接受，這是我們在第四節其中一個最好的起手機會。鄧肯羅賓遜與占美畢拿夾擊我，讓丹尼格連得到這個大好機會，我知他也想有機會再投一次，我也希望自己把球傳得更好，但你只能接受現實。」勒邦占士賽後無奈地說。

當被問到會否對丹尼格連與馬基夫莫里士說些甚麼時，LBJ強調並沒有必要訓示兩人，而他亦有信心在第六回合贏下冠軍。「他們都已是老將了，我認為並沒有甚麼要對他們說的。」占士說。「不論是高潮還是低谷，我的心態總是平穩的。我們有信心贏下這個系列賽，這一點並沒有改變。我們要在Game 6打得更好，結束這個系列賽。」

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