外流港將｜登陸梅州五場不失 「細佬」：開心過入波

今季從港超富力轉會到中甲梅州客家的「細佬」梁諾恆，目前助州梅州錄得五勝三和的不佳績，兼取得兩個入球，而這位外流港腳接受足總訪問時表示球隊五場未有失球是較自己入球更加開心。

中甲梅州客家季從向港超富力提出，以徐宏傑交換梁諾恆，而這位擁1米86身高，身材健碩的中堅在中甲復賽後隨即站穩陣腳，開季至今場場正選，還攻入兩球。而他日前接受足總官方社交平台訪問時表示:「入波固然開心，但係球會可以保持不敗，目前錄得5勝3和，當中有5場零失球先係自己最開心。」

快將26歲的梁諾恆表示，港超與中甲最大分別是外援水平較高，速度較快，他說 :「中甲每隊只有兩名外援，水平比較高，且比賽速度比較快，而港超就會比較多歸化球員。」

快將26歲的梁諾恆早當選中甲梅州該賽區第五輪賽事最有價值球員，他這樣回應 :「獲獎當然係開心啦，因為始終可以畀到自己信心，都係一個係中甲入面嘅好開始，自己冇話特別有咩優勢，只係今年喺進攻同防守都穩定發揮。」

他亦趁機感謝親友支持，他說:「每次賽後都會收到好多朋友、親人或者球迷嘅支持我的訊息，希望可以為女朋友、屋企人同埋支持自己嘅球迷盡量做到最好。 來梅州，希望自己可以集中喺足球。現時香港外流嘅球員唔多，我覺得自己國內某程度代表住球會對香港球員嘅睇法，希望自己可以做到一個好嘅榜樣，令到其他嘅香港球員可以容易點有外流機會。」

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