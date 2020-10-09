NBA總決賽｜綠葉之戰鄧肯羅賓遜完勝 丹尼格連空晒照炒變靈堂射手

賽前在總決賽領先場數3:1湖人，距離NBA總冠軍這麼近、那麼遠，他們在周五第五戰最終以108:111不敵熱火，未能把握贏波封王的機會。兩隊綠葉球員今場的發揮成比賽分野，熱火正選出場的射手鄧肯羅賓遜（Duncan Robinson），今場射入隊內第二高的26分，兼多次在關鍵時刻救了熱火；惟有「聖堂射手」美譽的湖人正選丹尼格連（Danny Green），今場只得8分不在話下，他更於第四節在無人看守的情況下，射失了湖人最後一擊，被網民大鬧是「靈堂射手」。

總決賽五戰場均只獲13分的鄧肯羅賓遜，今場手感極佳，他多次能藉着熱火隊友的單擋，在三分線找到空位出手投籃。全場15射8中的他，投出熱火最多的13個三分球，當中射入7球，追平了熱火季後賽單場的三分入球紀錄，也是他今季季後賽第二次單場命中7個三分。更重要的是，他今場的入球都相當關鍵，當中包括他在第四節餘3分16秒時射入三分球，為落後的熱火重新取得領先優勢。

至於上季曾助速龍奪冠的湖人射手格連，季後賽表現和場上作用一直備受質疑，但五場總決賽依舊正選上陣的他，平均每場只得6.8分、2.4籃板和1.2助攻。今場第四節餘16.8秒、湖人落後108:109時，丹尼格連被換入，協助投最後一擊。惟當勒邦占士（LeBron James）在「葫蘆頂」切入，幾乎拉開所有防守者後，讓三分線的格連完全處於無人防守狀態，惟他接得LBJ的傳球後，射失了這記能為湖人贏波封王的三分球，成為輸波罪人。大批網民賽後在網上大鬧格連，亦有人形容他是「靈堂射手」，更有球迷說，自己的高中朋友也能射入這記「wide open」三分。第五戰賽前，也有球迷要永湖人奪冠的話，不要向格連頒授指環。

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