武漢肺炎｜拜仁見疫情反彈再閉門 歐聯首戰鬥馬體會冇觀眾

德國最近武漢肺炎疫情反彈，拜仁慕尼黑周五宣佈從即日起會再次閉門作賽，直至今月25日都不會開放給球迷，意味有3場比賽會受到影響，包括今月21日對馬德里體育會的歐聯分組賽揭幕戰。

慕尼黑近日確診武肺人數上升，由約1周前的2,503人染病，至兩日前變成4,058宗新個案。拜仁周五確認在本月25日前，都不會再讓球迷進入安聯球場觀賞賽事，意味這段期間在主場對FC迪倫的德國盃第1圈賽事、歐聯鬥馬體會的分組賽首戰以及德甲撼法蘭克福3場主場賽事，都會空場比賽。

雖說拜仁今月25日便會解除閉門作賽的禁令，但他們再下一仗主場賽事，已去到下月21日迎戰雲達不來梅的德甲比賽，屆時也未清楚疫情會否有好轉，而使他們重新開放給球迷。

德甲新球季已准許球迷入場，但只限球場容量的20%，而德國聯賽賽會也強調，如果未來7天確診個案持續上升，10萬人中超過35%受感染的話，他們就會宣佈所有球場都會再實施閉門作賽的措施。

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