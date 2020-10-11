港超煞科｜富力雙子入六球同膺聯賽神射手

特別的2019/20球季，港超聯神射手亦相當特別，刪除四隊退賽球隊的戰續後，富力的迪布利及伊高沙托尼以六個入球成為港超聯神射手，而理文的尼迪利則以13個入球，成為今季各項賽事累積入球最多球員。

四支球隊對賽被刪除後，令今屆球員入球量大減，愉園中場黎培基更因為元朗退賽，本來今季收獲一個入球的他，最終在職業生涯首季「食白果」。在多位球員被扣減入球後，最終今季港超聯神射手只有六個入球，由兩位富力球員迪布利及伊高沙托尼瓜分。可惜的是，兩位射手今日都未能在東方身上取得入球，令富力只能悶和東方，無法反壓對手成為聯賽亞軍。

總結各項賽事，今季攻入最多入球是理文射手尼迪利，他在聯賽攻入五球，三項盃賽均有進賬，總結取得13個入球，而富力的基奧雲尼及東方的艾華頓都有12球。西班牙射手加維蘭則為愉園在菁英盃攻入七球，於聯賽入一球，加上轉投傑志後在聯賽入三球，總共攻入11球；同樣有11個總入球還有傑志蘇沙及聯賽神射手之一的迪布利。

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