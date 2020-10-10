星閃閃：福仔熱心公益封MBE實至名歸

曼聯前鋒拉舒福特因在武漢肺炎疫情期間資助英國兒童，派發免費食物、餐盒等，獲頒發大英帝國MBE勳章表揚，將會在稍後日子由英女皇親自授勳。

今年3月時，福仔與慈善團體Fare Share合作，為因停課而失去免費餐的學生提供食物，更籌得超過2,000萬鎊（約2億港元）讓300萬名學生受惠，確保他們在停課期間不會捱餓。但6月時，英國政府計劃暫停派發食物券，為此福仔就寫了一封公開信，並成功爭取政府收回成命，此舉令他深受國民愛戴，也獲首相約翰遜讚揚。

英女皇伊莉莎白二世上周五公佈授勳名單，拉舒福特確認會獲得MBE勳銜，而過去也幸獲此殊榮的足球界人士包括伊恩胡禮、謝拉特、女足的阿歷絲史葛以及去年才獲獎的熱刺前鋒哈利卡尼。

福仔得悉獲頒勳章後，透過社交網絡發一篇長文感恩：「我感到無比榮幸與受寵若驚，作為一名在曼徹斯特小鎮出生的年輕黑人，從沒想過會得到MBE勳章。這對我和家人來說都是一個非常特殊的時刻。保護孩子的戰鬥尚未結束，我會繼續盡我所能去爭取延長食物券計劃。隨着無薪假計劃即將結束，失業問題將逐漸降臨，但起碼食物券能令英國數百萬兒童的父母少擔心一件事。就讓我們站在一起，孩子捱餓，永遠都不是他們的錯。」

文：盧卡東尼