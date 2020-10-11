NBA總決賽｜第6戰AD出賽機會高 積傑錫上陣成疑

湖人周日（香港時間周一）將於NBA總決賽第六戰再鬥熱火，球隊將右腳跟挫傷的球星安東尼戴維斯（Anthony Davis）列為有可能出賽，至於在總決賽第一戰受傷的熱火後衞積傑錫（Goran Dragic）則仍然上陣成疑。

AD是於湖人不敵熱火、場數被追成2:3的總決賽第五戰首節比賽中受傷，他在檢查及休息過後繼續比賽，AD跑動雖然有影響，不過他在賽後表示「周日我會沒事。」

至於左足足底筋膜撕裂的積傑錫，在總決賽首戰後已連續缺席四場，第六戰依然未知能否披甲。

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