法網｜女網陷「後細威時代」亂局 無名小卒可贏大滿貫錦標

19歲波蘭小將絲維迪克上周六以直落兩盤勇挫姬蓮封后，令法國網球公開賽女單連續五年誕生新冠軍（見附表），進一步引證當今女子網壇，已步入百花齊放的年代。

「或許現實就是這樣，另一位冷門球手將會贏得大滿貫錦標，當今女子網壇的競爭就是這麼開放，這真的很瘋狂。」絲維迪克說。

賽前名不經傳的絲維迪克，出道以來首次捧盃，就是贏得法網冠軍，再次證明當今女子網壇，已進入人人都有機會一嗚驚人的亂局，而在近八項大滿貫賽事當中，就有七項由23歲或以下球手稱后，包括贏得當中三項的大坂直美、芭迪、安達絲古、姬蓮及絲維迪克。

經過莎蓮娜與威廉絲兩姊妹長達10多年的「壟斷」後，女子網壇在10年代中後期，開始湧現姬芭、姬維杜娃、艾莎倫嘉、哈蕾普、梅古露莎與芭迪等後起之秀，雖然她們都曾染指大滿貫女單錦標，但論到「統治力」，就始終與貴為23項大滿貫女單冠軍的莎蓮娜有一大段距離，而最有機會成為其接班人的一位，正是有「日本細威」之稱的大坂直美。上月剛在美網封后、贏得個人第三項大滿貫錦標的大坂，以擊球力量強勁見稱，加上近年學習禪修後，心理質素得到大幅提升，只要能夠遠離傷患，相信她將大有機會為新一代女網霸主。

法網近5屆女單冠軍

年份 球員/國籍

20年 絲維迪克/波蘭

19年 芭迪/澳洲

18年 哈蕾普/羅馬尼亞

17年 奧絲達賓高/拉脫維亞

16年 梅古露莎/西班牙

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