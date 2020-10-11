F1艾費爾站｜咸姆頓力壓韋特本再贏一站 追平舒密加91冠紀錄

周日上演的F1艾費爾站正賽，排第二位出賽的「黑帝」咸姆頓，以1小時35分49秒641完成60圈的賽事，力壓紅牛車手韋特本以及雷諾車手歷斯亞度再贏一站，更成功追平了「車神」舒密加累積的91個分站冠軍紀錄。

排第二名起步的咸姆頓，明顯起步較排頭位的隊友保達斯快，不過後者成功首住自己的頭位位置，未有被咸姆頓超車。隨後平治雙子連同紅牛車手韋特本已經與其他車手拉開距離。戰至第12圈，由於保達斯在彎位鎖死輪胎，令咸姆頓順勢爬頭，保達斯失頭位後選擇入維修站，一度跌至第5位，可惜第19圈因戰車失去動力而被逼退賽。

隨後艾爾邦與奧干先後退賽，在44圈諾里斯退賽後，賽事亦需要出動安全車，令本來領先韋特本接近十秒的咸姆頓失去優勢。賽事於第49圈重開後，咸姆頓繼續領導群雄。雖然韋特本一直力追咸姆頓，更於最後一圈造出最快圈速1分28秒139，但仍然無法拉近與黑帝之間的距離，讓後者保住優勢贏下自己第91個分站冠軍。對於成功追平舒密加的紀錄，賽後舒密加的兒子米克舒密加，為咸姆頓送上舒密加職業生涯中的其中一個頭盔，令前者相當驚喜。

值得一提的是，今場艾費爾站為愛快車隊的「冰人」拉高倫參加的第323場賽事，成為F1史上參賽場數最多的車手，但拉高倫在比賽期間曾將羅素撞出賽道外，令後者需要退賽而被罰10秒，最終以第12位完成賽事。

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