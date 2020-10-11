法網｜祖高域大坂賀絲維迪克奪冠 羅拔仔都恭喜波蘭同鄉

法國網球公開賽的女單冠軍獎盃，最後落入19歲波蘭球手絲維迪克的懷中，對於這位千禧球手首戰打入大滿貫決賽，就能夠直落兩盤擊敗今年澳網冠軍姬蓮，網壇都表現得雀躍。「一哥」祖高域、新科美網冠軍大坂直美、傳奇名將金夫人（Billie Jean King）等球手，紛紛在網上發文祝賀絲維迪克奪冠；來自足球界、效力德甲班霸拜仁慕尼黑的王牌射手羅拔利雲度夫斯基，亦有出po祝賀這位波蘭同鄉。

祖高域：恭喜絲維迪克；絲維迪克隨後回覆帖文說：多謝你冠軍球手！明天（今晚男單決賽）祝你好運！

大坂直美：啊啊啊！！我的女孩贏得了法網冠軍

羅拔利雲度夫斯基：多麼非凡的成就，多麼偉大的故事，做得很好！

金夫人：恭喜絲維迪克達成了一個卓越的成就！她現在是法網女單冠軍了！

伊娃洛域：絲維迪克，恭喜你贏得法網冠軍，看見你在場上展現強悍的表現，是一大樂趣。

史絲達絲：嘩，你的努力令人驚訝，喜歡看着你打球，以及你不懼怕的表現，恭喜你拿得首個大滿貫！

拿度訓練學院：兩年前，我們很享受看着你以青年球手身份在拿度訓練學院練習；今天，我們很高興看見你贏得法網冠軍，不可思議，恭喜你

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