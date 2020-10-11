英超｜傳拿比基達確診武漢肺炎 與4名畿內亞隊友齊中招

據英國傳媒周日報道，畿內亞的拿比基達在國際賽後與4名國家隊隊友確診武漢肺炎，如報道屬實，他將無緣在本周聯賽對愛華頓中上陣。

有指畿內亞國家隊在周五病毒檢測中，共有五名球員的結果呈陽性，拿比基達就是其中一位，五位球員其後立即進行隔離。而畿內亞在葡萄牙進行兩場熱身賽，但首場以2:1擊敗佛得角的賽事中，基達只列為後備並未有上陣。

假如報道屬實，基達將會成為利物浦第四位曾確診武肺的球員。早前兩位新兵森美卡斯和堤亞高艾簡達拿、射手沙迪奧文尼先後確診，早前本亦確診的沙基利最終證實為假陽性，他在上周六瑞士不敵西班牙的賽事中亦有上陣。森美卡斯和堤亞高艾簡達拿已經康復可歸隊，文尼雖然處於自我隔離的階段，但亦有望在周六聯賽對愛華頓的賽事中上陣。

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