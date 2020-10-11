港超煞科｜傑志料再戰亞冠盃 東方富力戰亞協

漫長的2019/20球季終於完結，各項冠軍誕生，傑志與東方平分秋色，各得兩項錦標，傑志更有望繼2018年後，再次出戰亞冠盃分組賽。

上月復賽後，三項盃賽先後決出冠軍，傑志首先在菁英盃擊敗南區封王，東方則先後在足總盃決賽及銀牌決賽擊敗富力及理文成為「雙料冠軍」，東方亦先穩奪亞洲賽資格。今日東方賽和富力，雙雙失分後，傑志成功在愉園身上全取三分，成為聯賽冠軍，與東方同樣取得兩項錦標。

傑志重奪聯賽冠軍，更有望再戰亞冠盃分組賽，因為假若北韓被亞洲足協取消資格，香港的聯賽冠軍則可以出戰亞冠盃分組賽，故傑志有望繼2018年後，再代表香港出戰亞冠盃；足總盃冠軍東方則會出戰亞協盃分組賽，而聯賽季軍富力亦能出戰亞協盃附加賽。

不過，若最終北韓沒有被取消資格，傑志則會出戰亞協盃分組賽，而東方就會出戰亞協盃附加賽，富力則沒有亞洲賽資格。

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