英超｜留在曼城非常高興 迪布尼公開表態要求續約

上屆英超PFA最佳球員、效力曼城的中場奇雲迪布尼，與球會的合約在2023年夏天才會結束，雖然有報道指他即將與曼城簽下長約，不過迪布尼最近受訪時卻堅稱，球會尚未與他接觸，但他仍渴望繼續留在曼城。

迪布尼表示：「我在曼城感到非常高興，但我可以說的是，直至目前為止，我還沒有與球會傾談過續約，所以我不知道外界說我同意甚麼。我想告訴世人我在球會很舒服，如果球會的人想跟我談判，我會十分樂意。」

對於阿根廷球王美斯，來季有機會加盟曼城，迪布尼表示：「我真的不太在乎，如果他來曼城，那當然是一件好事，但如果他沒有來，這裡仍有足夠好的球員在陣。」

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