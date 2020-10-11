【本報訊】效力中超廣州富力的香港足球代表隊中場陳俊樂因左膝半月板受傷，已於早前返港，上周六接受手術，將錯過中超第二階段護級組賽事，提早收「咧」。

據富力主教練雲邦賀斯透露，中超首階段賽事有出色表現的中場陳俊樂因膝傷，餘下賽季將不能再上陣。據報陳俊樂因左膝半月板受傷，已返回香港接受檢查，昨接受手術，由於康復需時，預計他將不可能趕及在本月中展開的中超第二階段賽事中上陣。現年24歲的陳俊樂今季獲重用，但在首階段經過幾場賽事後，左膝便出現問題，要紮住上陣，之後因膝傷倦勤一段時間，雖然其後曾再出現在後備名單，惟未有再上場。

中超早前完成首階段賽事，陳俊樂接受進一步檢查，證實左膝半月板受傷，並決定返港接受手術處理傷患。富力在首階段中超在大連賽區排第六位，到第二階段在護級組爭取護級。

另外，今季從港超富力轉會到中甲梅州客家的「細佬」梁諾恆，目前助梅州錄得5勝3和的佳績，兼取得兩個入球，這位外流港腳接受足總訪問時指球隊五場未有失球，較自己取得入球更加開心。快將26歲的梁諾恆表示，港超與中甲最大分別是後者外援水平較高，速度較快，他說：「中甲每隊只有兩名外援，水平比較高，且比賽速度比較快，而港超就有較多歸化球員。」