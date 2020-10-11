歐國聯｜滿意德國贏波 路維︰失波前應可領先3至4球

德國周六以2:1擊敗烏克蘭，終於在歐洲國家聯賽取得首場勝利。德國主帥路維對賽果表示滿意，但他認為球隊在失球之前，應該可以領先3:0或者4:0。

路維說︰「我對於我們贏出感到高興，但在失球前我們應可領先3:0或4:0。那12碼是不必要的，惟正面的是我們並沒有讓他們在比賽中獲得太多機會。」

然而，路維指︰「我們有時確實太容易讓球失掉，他們在落後0:2時已經疲倦，我們今晚表現得有穩定性。」他又表示︰「當我們後防有三名球員，我們需要活躍的球員阻止對手和向前傳球，上半場我們踢了太多長球。」

路維續道︰「如果沒有任何改變，對瑞士的比賽我不會對正選陣容作出很大改動。」德國下一輪對瑞士的分組賽將於周二舉行。

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