意甲｜國際再添武肺確診個案 艾殊利楊格無緣鬥米蘭

國際米蘭宣佈，陣中的英格蘭後衞艾殊利楊格，在上周六進行的最新一輪測試，對武漢肺炎病毒呈陽性反應，目前正在家中接受自我隔離。

除了楊格之外，國際的巴斯東尼、史堅尼亞、尼恩高蘭、加利亞甸尼與拉度早前亦已確診感染武肺，將無緣於本月17日在意甲主場對AC米蘭的打吡戰上陣。

另一方面，於上月24日確診的AC米蘭前鋒伊巴謙莫域，已連續兩次在病毒測試中呈陰性反應。這位瑞典老將已獲解除隔離令，並將有望在對國際米蘭之戰上陣。

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