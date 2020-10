美職聯｜35歲兄長加盟國際邁阿密 希古恩兄弟聚首

美職聯(MLS)球隊國際邁阿密周六宣佈簽入了華盛頓聯隊的費迪歷高希古恩,阿根廷球星希古恩將會與35歲兄長效力同一球隊。國際邁阿密是以2021年一般球員分配資金的50,000美元(約39萬港元)交易費迪歷高希古恩。

將於本月25日滿36歲的費迪歷高希古恩,是於2012年投效MLS的哥倫布機員,今年3月以自由身加盟華盛頓聯隊,兼任球員和球員發展教練,費迪歷高希古恩至今在MLS上陣217場,射入60球及助攻68次,其間曾協助哥倫布機員打入2015年的MLS季後賽總決賽。

至於32歲的希古恩是於今年9月由祖雲達斯加盟國際邁阿密。在周六,國際邁阿密於MLS主場以1:0擊敗侯斯頓戴拿模,取得兩連勝。

Gonzalo Higuain made the move from Juventus to Inter Miami in September after the culmination of a lengthy pursuit of the former Napoli and Real Madrid striker.

The older Higuain signed with D.C. for the 2020 season as a player and development coach, but he expressed his desire to play alongside his brother in Miami and the club honored that request.

Inter Miami beat the Houston Dynamo 1-0 on Saturday afternoon for its second-straight win.

-----------------------------

邊個話財不入急門?

需要周轉嘅時候幫到手,先叫做應急囉!

邦民日本財務急你所急,只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添!

貸款額全數過戶,絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束,詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告:借錢梗要還,咪俾錢中介

放債人牌照號碼:1328/2020

查詢及投訴熱線:3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!