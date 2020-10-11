法網｜生涯首奪大滿貫 絲維迪克︰好瘋狂

絲維迪克周六在法國網球公開賽女單決賽只花了1小時24分鐘，便以6:4及6:1擊敗姬蓮而奪得冠軍，職業生涯首奪大滿貫冠軍，並成為首位贏得大滿貫冠軍的波蘭球手，她在賽後坦言非常高興及覺得很瘋狂。

19歲的絲維迪克奪取法網女單冠軍時世界排名54位，首次打入法網決賽便戰勝澳洲公開賽冠軍姬蓮而捧盃的她，亦是自1992年以18歲之齡封后的施莉絲以來，贏得法網冠軍的最年輕女子球手。絲維迪克表示︰「這對我來說很瘋狂，因為我每年看着拿度捧盃，而現在我亦在同一個位置。」

絲維迪克是自三年前的奧絲達賓高後，首位贏得法網女單冠軍的非種籽球手，亦是自2007年的軒寧之後，首位不失一盤下在法網奪冠的女子球手。

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