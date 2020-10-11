巴甲｜羅賓奴再度重返母會山度士 月薪2,100蚊

巴甲球會山度士宣佈第四度簽入羅賓奴，雙方簽約5個月，據報這名36歲巴西前鋒的基本月薪只得1,500雷亞爾（約2,100港元）。

「山度士一直是我的家，我的目標是在球場內外都為球會帶來貢獻，協助球隊重返高峯。能夠回到這裏的感覺很美妙，這是我長大的地方，我一直夢想成為一名球員，而山度士令這一切得以成真。」羅賓奴說。

於山度士出道的羅賓奴，職業生涯踢過皇家馬德里、曼城及AC米蘭等歐洲勁旅，期間曾兩度被借返母會。他在15年中至16年初曾短暫效力中超廣州恒大，之後返回巴西加盟明尼路。他在18年到土超落班，先後效力施華斯與巴沙克舒希，至今年再次重返山度士。

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