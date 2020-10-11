領艾薩德捧卡塔爾聯賽盃 沙維奪執教生涯第3冠

巴塞隆拿名宿沙維任教練的艾薩德，周六在卡塔爾聯賽盃決賽以4:0大炒多哈艾阿拉比而奪得冠軍，是沙維執教生涯的第三個冠軍。

由沙維執教的艾薩德在這場決賽中形勢佔優，上半場領先1:0後，戰至53分鐘由南泰熙射成2:0，而辛迪卡索拉於77分鐘將比數改寫成3:0後，多哈艾阿拉比大勢已去，艾薩德最終以4:0大勝捧盃。

沙維執教艾薩德以來，已經贏得卡塔爾超級盃、卡塔爾盃及卡塔爾聯賽盃三個冠軍。至於今場為艾薩德射入第三球的辛迪卡索拉，則贏得加盟以來的首項冠軍。

卡索拉表示對贏得在艾薩德的第一個冠軍感到高興，他說︰「我來卡塔爾是為了幫助我的球隊贏取冠軍。我們拿到球、我們踢得很好，這是球隊應得的。我們會專注於取勝，那是前進的方向，我們面前有很多賽事，而我們希望繼續贏取冠軍。」

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