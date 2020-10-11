歐國聯｜拒為延長球員生涯退出國家隊 佐敦軒達臣：我仲有6、7年世界

現年30歲的利物浦隊長佐敦軒達臣表示，自覺身體只有25歲，相信仍可在最高水平賽事再踢六至七年。

佐敦軒達臣於11年以2,000萬鎊身價，從新特蘭轉投利物浦，轉眼已差不多10年。他在周日英格蘭對比利時的歐國聯比賽之前，強調自己暫時未有計劃透過告別國際賽，延長自己的職業足球員生涯。

「我才剛剛踏入30歲，而在身體上更好像只有25歲，感覺一如以往的好。

我在經驗上正處於職業生涯上一個很好的位置，在體能方面亦完全沒有問題。我仍然很喜歡踢足球，希望盡可能延長職業生涯，並期望繼續為英格蘭與利物浦上陣，越久越好。」佐敦軒達臣說。

「我一直保持着良好的生活習慣，在每一方面都要有嚴格的規律，包括注意飲食與睡眠健康，所以我認為自己在未來六至七年，仍可在最高水平的競賽立足。」他補充說。

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