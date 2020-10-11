港超煞科｜東方失落三冠王 李志堅信球隊前途光明

東方與富力兩隊對攻90分鐘後仍無入球，最終以0:0賽和，兩敗俱傷，齊齊傷落聯賽冠軍。賽後東方主教練李志堅大方恭喜傑志，亦表示對球隊未來充滿信心。

東方與聯賽冠軍只差一個入球，主教練李志堅表示：「對手也是差一個入球吧，足球就是這樣，把握不到，也幸好沒有失球，因為來季能使用旺角場也重要的，恭喜傑志。」他表示，對球隊全季表現滿意，取得兩個盃賽冠軍，亦完成季前目標，他說：「我們想法是取得來季亞洲賽資格及旺角場使用權，工作上算是完成任務了。」他又指，雖然失分，但場上球員今日均有決心，令他對未來亦更有信心。

隊長梁振邦賽後就指，對賽果感失望，但接受球隊表現，「盡力了，未能取得入球是不理想，但足球就是這樣。好想入球時，未必能入球，有時表現一般卻可能會勝出。失望是有，但復賽後能取我兩個冠軍，得到亞洲賽資格，亦有能力爭聯賽到最後一刻。」

富力在復賽前有優勢，最終僅得季軍，且失落足總盃，主教練楊正光讚揚球隊今日表現：「今仗是近六場表現最好的，踢到想要的足球，或與今周有較多時間休息有關。」他認為，球季停擺期間經過漫長的等待，復賽後緊逼賽程下球隊表現欠佳，休息數日後富力會重投訓練，準備最早於24日展開的新球季。楊正光又指，富力來季料會使用將軍澳運動場作主場。

翼鋒林樂勤就指，富力再次四大皆空，今季表現絕非理想，但今仗全勝表現理想，只是差埋門一腳。他透露，半場沒有人理會過傑志對愉園的賽果，專注比賽，被換出後才知道傑志領先愉園。

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