法網｜女單連續5年誕新冠軍 絲維迪克父親係前奧運選手

周六上演的法國網球公開賽女單決賽，波蘭年輕球手絲維迪克以2:0擊敗美國的姬蓮而首奪大滿貫，而法網女單已經連續第五年誕生新的冠軍，值得留意的是，絲維迪克出身運動世家，父親亦是運動健將，並曾代表波蘭參加1988年的漢城奧運。

最近五屆的法網，女單冠軍得主均是首次在這個大滿貫封后，在今年的絲維迪克之前的四人，分別為2016年西班牙的梅古露莎、2017年拉脫維亞的奧絲達賓高、2018年羅馬尼亞的哈蕾普以及2019年澳洲的芭迪。

絲維迪克的父親湯馬斯（Tomasz Swiatek）是前奧運划艇選手，曾代表波蘭參加漢城奧運的男子4人雙槳項目，較她年長3歲的胞姐Agata是一名牙科學生，亦曾短暫參加青少年網球比賽。2018年，絲維迪克奪得溫布頓青年組女單冠軍，是第四位贏得溫布頓青年賽冠軍的波蘭球手，同年亦獲法網青年組雙打軍。

絲維迪克是西班牙名將拿度的長期粉絲，她表示很欣賞拿度的奮戰精神︰「他是運動員的模範，永遠戰鬥到最後一刻。我很喜歡他的打球風格，其左手正手上旋球相當出色，這為他贏取了無數冠軍殊榮。」絲維迪克揚言法網有獨特的魅力，想在法網奪冠的球員都會愛上拿度，巧合的是，2005年拿度首奪法網冠軍時亦剛好是19歲。

除了運動之外，絲維迪克亦是搖滾樂迷及愛貓之人。絲維迪克的音樂播放清單上，有Pearl Jam、Red Hot Chilli Peppers、Pink Floyd、Santana、Coldplay、AC / DC等，她解釋為何對懷舊搖滾音樂著迷時說：「當我參加比賽時，這就是我教練聆聽的音樂，它一直伴隨著我。」她指老式音樂蘊藏更高價值，令人精神振奮且絕不造作。

此外，絲維迪克家中現時只有一隻黑色小貓咪「Grappa」，她希望日後可以飼養更多，至於「Grappa」名字的來由，絲維迪克笑言︰「很容易猜出來吧！」絲維迪克還喜歡歷史書籍，喜歡Ildefonso Falcones 的著作《Cathedral of the Sea》及讀過Ken Follett 的歷史小說︰「不過，這些通常都很厚，所以有時我會想要輕一點的，然後我會選擇丹布朗的或者是犯罪小說。」（ 註：Grappa 是意大利最具代表性的烈酒）。

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