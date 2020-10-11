生死時刻｜卡斯拿斯：摩連奴是第一個 致電慰問我的人！

已經退役的39歲西班牙傳奇門將卡斯拿斯，接受ESPN訪問時坦言，昔日效力皇家馬德里時與他不和的教練摩連奴，是他在2019年在波圖訓練突然心臟病發入院時，第一個致電慰問自己的人士，似乎二人已經放下成見。

卡斯拿斯與摩連奴昔日同在皇馬時，因更衣室內的權力鬥爭鬥得非常激烈，摩連奴曾將卡斯拿斯貶為後備，就算二人離開皇馬後，亦曾經隔空嘲諷，然而在性命攸關之際，摩連奴卻主動支持卡斯拿斯。

今年8月正式宣佈退役的卡斯拿斯表示：「很多人其實不知道的，但摩連奴卻是其中一位首先致電慰問我的人，他打電話給我詢問我的情況。」隨後二人在國際足協的協會上互相擁抱，卡斯拿斯承認這是一次激動人心的時刻：「我看到了很久沒見的人，這令你開始會欣賞生命中的小事。」

「我其實很幸運，有些人卻沒有這個機會，我認為那天我幾乎死去，這足以令你改變一切想法，如果我能繼續踢足球，我是會繼續的。」不過卡斯拿斯最終為了健康著想，正式決定退役，似乎亦與昔日仇人摩連奴冰釋前嫌。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！