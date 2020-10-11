法網｜拿度惡鬥祖高域 第20冠vs雙全滿貫的紀錄之戰

周日法網兩大天王拿度及祖高域將會爭奪男單冠軍，合演「夢幻決賽」。今仗無論誰勝誰負，都同樣創出紀錄。若最終由拿度贏出，將前無古人地第13度捧走法網，更追平費達拿的20個大滿貫紀錄；若由祖高域贏出，這位一哥就成為公開賽時代首位造出「雙全滿貫」，即四大滿貫各贏至少兩次冠軍的男子球手。（now670及有線651台今日9:00pm直播男單決賽）

二人在上周五分途出戰四強，拿度面對近期大勇的舒華斯文盡顯「泥地王」本色，直落三盤擊敗對手，一報不久前意大利網賽一敗之仇。相反頭號種籽的祖高域就驚險得多，面對第5號種籽薛斯柏斯領先兩盤下，被對手連追兩盤迫至決勝盤，但最終靠經驗及體能優勢拿下決勝盤過關。

雖然二人交手紀錄祖高域稍稍佔優，但單論法網的話拿度就擁有壓倒性優勢，過去7次交鋒6勝1負。面對職業生涯在法網取得99勝2負戰績拿度，祖高域亦大笠高帽稱讚對方，「他在這裏贏了12次冠軍，這裏就如他的家。」不過，拿度最近一次在法網吃敗仗，正是在15年八強賽事，直落三盤不敵祖高域，所以拿度亦未敢輕敵，「我知道面對洛華（祖高域）必須全力以赴，否則一定會陷入困境。」

今仗無論最終戰果如何，球迷都將可見證歷史。拿度只要第13次封王的話，即可追平老對手費達拿的20個大滿貫冠軍紀錄，並列為歷史第一。但若果祖高域最終爆冷，就將會成為公開賽時代首位四大滿貫各贏至少兩次的男子球手，而個人的大滿貫冠軍數字亦增至18個，進一步迫近費達拿及拿度。

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