英超｜蘇B難過死亡賽程 傳曼聯搵定普捷天奴接任

英國傳媒透露，假如紅魔成績仍是一蹶不振，曼聯行政總裁活華特已計劃解僱蘇B，國際賽後紅魔更要迎來魔鬼賽程，看來蘇B亦命不久矣。有指曼聯希望找普捷天奴接手，但有指曼城亦有意搶人，頂替仍未續約的哥迪奧拿。

未來數周更是蘇B在曼聯生死的重要時刻，曼聯即將迎來魔鬼賽程，聯賽要先後面對車路士、阿仙奴和今季大勇的愛華頓外，位於歐聯死亡之組的紅魔更要連撼PSG和RB萊比錫。只要球隊成績稍一不慎，他很大機會烏紗不保，難怪有傳活華特已經為紅魔找定接手人選，他就是前熱刺領隊普捷天奴，雖然普捷天奴未有為熱刺帶來任何冠軍，但他打造球隊成前列分子，在18/19球季在無增兵的情況下帶領熱刺殺入歐聯決賽，已證明了他的實力。

事實上，曼聯不是唯一對普捷天奴有興趣的球會，有指同市的曼城亦密切留意這位阿根廷教頭，事關下年6月就完約的領隊哥迪奧拿遲遲仍未和藍月續約。加上球隊上季衝擊歐聯失敗，英超本土已贏盡所有的哥帥有機會希望轉投其他球會再完歐聯夢。不過，藍月首席營運總監奧馬貝拉達透露，球隊正研究在明夏免費簽入美斯，加上陣中球星奇雲迪布尼公開表態希望續約，這可能會讓哥帥回心轉意留在藍月。

曼聯未來魔鬼賽程

17/10 英超 客對紐卡素

20/10 歐聯 客對巴黎聖日耳門

24/10 英超 主對車路士

28/10 歐聯 主對RB萊比錫

01/11 英超 主對阿仙奴

04/11 歐聯 客對巴沙克舒希

07/11 英超 客對愛華頓

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