周日歐國聯A2組大戰，英格蘭迎戰現時世界排名第一的比利時，上演2018年世盃季軍戰翻版。雖然「歐洲紅魔」2年前2:0勇挫三獅奪世盃季軍，但他們的「黃金一代」又年長兩歲，多名主將狀態回落，今仗更有夏薩特、梅頓斯及泰拔高圖爾斯缺陣；反觀英軍近年有新星冒起，近期屢鬧醜聞下主場出擊勢大踢爭氣波，平手盤捧英格蘭復仇成功。（球賽編號：星期日10；香港開電視77及有線661台明日0:00am直播）

文：尊嘉

英格蘭近年有不少出色新星冒起，但當中菲爾科頓與格連活特到最近違反限聚令的譚美阿巴謙等，過去個多月來先後犯禁。領隊修夫基及隊長哈利卡尼日前召開特別會議，提醒球員代表國家出戰的意義，相信一眾三獅兵將更加專注，誓報兩年前一敗之仇。

DCL大勇勢當奇兵

英格蘭上周四友賽以副選出戰仍以3:0勇挫威爾斯，英超神射手榜領先的愛華頓前鋒卡維特利雲（DCL），更取得國際賽處子入球延續強勢，隨時成為英軍今仗奇兵，不過預計修夫基會排出最強陣出擊。其中隊長卡尼今季在熱刺表現神勇，4場英超取3入球6助攻，雖有史達寧缺陣，但拉舒福特可重回其熟悉的左路，右路亦有獲解禁的查頓辛祖，攻力得以保持。

相比兩年前的陣容，比利時除隊長高柏尼老退外，守將維頓漢、艾達韋列特及中場韋素等已年過30，表現開始滑落，就連進攻核心奇雲迪布尼今季在曼城亦跌watt ，這支歐洲紅魔的黃金一代似有江河日下之感。

米洛列特把關恐派膠

今仗比利時更有門神高圖爾斯缺陣，勢以前利物浦門將米洛列特把關，這名紅軍棄將已32歲，以往難言穩健的他更已回國效力，遠離頂級聯賽水平。前線更有兩大翼鋒夏薩特及梅頓斯缺陣，今仗竟要用上白禮頓翼鋒李安度杜沙特擔正，此子早前對曼聯時曾單場三次中柱把握力甚差，比利時似有青黃不接之感，新世代球員的實力質素難與英軍新人媲美，上仗友賽亦只能1:1賽和科特迪瓦。

比利時主帥馬天尼斯並非頂級教練，近年領軍雖屢創佳績，也只是剛巧手執一手好牌；現時英軍在歐國聯落後比利時兩分，搶分及復仇意欲較強下，加上有主場之利，有力擊敗陣容不整的歐洲紅魔，平手盤捧英軍。