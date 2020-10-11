歐國聯｜格列沙加跣腳送禮 狂牛小勝瑞士續居榜首

西班牙周六藉格列沙加在禁區內跣腳送禮，由奧耶沙巴爾射入全場唯一入球，主場以1:0小勝瑞士，於歐洲國家聯賽A4組續居榜首。

西班牙在今場比賽中控球佔優，但首先獲得機會的是瑞士，惟羅利斯賓尼圖11分鐘的射門被西班牙門將迪基亞撲出。3分鐘後，比利時在禁區內失誤，門將恩尼森馬將球傳予格列沙加時後者跣腳，米基爾馬連奴截得皮球後傳送予奧耶沙巴爾，後者轉身射入助「狂牛」領先1:0。

29分鐘，費倫托利斯接應捷西斯拿華斯傳送後頭槌攻門，但被恩尼森馬撲出，完半場西班牙仍以1:0領先瑞士。52分鐘，奧耶沙巴爾近射中柱，錯過將比數拉開的機會。西班牙之後有米基爾馬連奴沙治奧拉莫斯的射門及頭槌攻門失機，瑞士則於74分鐘有沙基利破網，但因費奧拿犯規在先，入球無效，西班牙結果小勝瑞士1:0。

全取3分的西班牙，3戰2勝1和得7分續在A4組領先，排第2是同日以2:1擊敗烏克蘭、3戰得5分的德國，烏克蘭和瑞士以3分和1分分列第3和第4位。

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