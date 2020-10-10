天籃地北：破湖人必勝黑曼巴球衣　Jimmy Butler死不服輸

總決賽來到第五戰，真的是好戲在後頭。48分鐘全無冷場，兩大巨星勒邦占士（LBJ）和占美畢拿（JB）由頭鬥到尾，一個40分雙雙，一個35分三雙，但籃球不是一個人的運動，無論是過程，或最後的結果，都要隊友支援；結果湖人在最後的攻勢，先有丹尼格連射失，再有馬基夫莫里士傳失，累湖人以108:111輸波，也是他們今季首次穿上Black Mamba球衣出戰下的敗仗。

一如所料，積傑錫（Goran Dragic）仍未能上陣；至於艾迪巴約（Bam Adebayo）則續正選，但今場來看，多休息一天並未能讓他操起狀態，反而比上場更患得患失。開波不久，就見到懷特侯活（Dwight Howard）和JB兩個人在籃下頂位，幾乎大打出手，要隊友和球證分開；有點火藥味的開局，讓未瞓醒的球迷，也不禁精神起來！

在第一節尾段，領先22:20的熱火，見到JB再次突破上籃，結果又被安東尼戴維斯（AD）拍走，也可見到AD這個封殺JB戰術，多麼成功。不過湖人今場的轉捩點，在此時出現，因為轉頭就見AD搶籃板落地時，與鄧肯羅賓遜（DR）有碰撞，結果扭傷右腳，倒地不起。幸好看隊友的反應，和他的表情，都不似太嚴重；結果之後現場傳來消息， AD只是觸傷跟腱舊患，可以繼續上陣，但在籃下都有避忌，防守時也威力大減。

湖人的教練禾高（Frank Vogel）當然不敢造次，先讓AD休息一下，結果就沒有人防守JB，因為你不可能太早用LBJ去防守，耗盡氣力；結果馬基夫莫里士（大摩）就是後備方案，但這也讓熱火可以再用擅長的戰術，就是用JB做單擋啟動進攻，務求讓隊友可以有更多空位出手；因為對手面對JB，一定會縮後以防他殺入，結果就是讓熱火的球員有外線出手空位。

單看數據，你見到AD仍有28分和12個籃板，加上三次封波，可能以為他沒有受傷患影響，其實在比賽中，他跑動慢了，有些籃下的硬碰，也見就住；至於熱火的艾迪巴約也同樣得七成，一球與之前對塞爾特人一樣，藉單擋後轉身無人看管的雙手入樽也炒粉，兩隊的王牌都受傷患影響，就變成LBJ與JB的決鬥。

LBJ今場手感火熱， 三分幾乎逢射必有，加上樸比（Kentavious Caldwell-Pope）亦繼續有好表現，要不是熱火的鄧肯羅賓遜也同樣挺身而出，幫助JB，熱火今仗早已落敗。下半場DR足足射入了16分，全都是三分波，多出的一分來自三分被犯後的罰球；比起選秀榜上有名的隊友希路，DR以undrafted球員身份，打出爭氣波，其實他的防守遠勝希路，籃板也很好，有時守不到LBJ，已是非戰之罪。當兩隊的四大天王都實力相當，這個第三人就成了X-factor。

熱火贏波，最大功臣一定是JB，這個狂人今仗只在第一節休息了49秒，之後打足三節，最後看他上籃後要撐住場邊的廣告牌，幾乎虛脫，就知去得幾盡；賽後的記者會，他連行落台也步履蹣跚，是真正地交出110%。今場交出35分，包括射入了一球三分，也有球踏線的long 2，至於招牌的入楔上籃，也有不少，全場博得12球罰球，全部命中，這也是熱火今場贏波的關鍵，因為全隊博得22球罰球，只是艾迪巴約炒了一球，命中率高達95.5%。

JB進攻上帶領隊友，也盡力穿針引線，11次助攻比湖人任何一位球員都多，其實最精采的一球是他在高位，反手彈地傳予克魯達（Jae Crowder）上籃，只是未能射入；在防守上，他要面對LBJ，也不時換防對AD，可是絕無虛怯，多次偷波成功，包括最後LBJ的傳球，五球偷波和最後對LBJ的封波，幾乎是以一人之力，擋在湖人封王路上。兩人在最後幾分鐘，如西部牛仔般的對決，你一槍，我一槍，正是籃球最精采的地方；不同的是， LBJ以身軀的優勢硬上，JB就是較有技巧的急停跳射，或是歐洲步上籃。沒有優劣之分，只是大家都選取自己最擅長的方式。

最後的23.9秒，熱火幾乎就防守成功，可是在24秒紅燈亮起前，AD搶得進攻籃板射入，湖人再次領先108:107。JB沒有手軟，借克魯達的單擋，成功擺脫對手，一條龍上籃博得AD犯規，雖未能and 1，但兩罰全中下，反超前109:108。此時，翁金驊就批評熱火應該再拖多一陣，不留下進攻時間給湖人，但黃金機會出現在面前，豈能不要，而且在場邊的可以冷靜分析，場內的球員很難做到。

湖人叫完暫停，仍有16.8秒組織攻勢，LBJ當然是發動者，他壓過撲出的JB後，見前面只是DR，自然火速上籃，但因為之前有試過進攻犯規，所以路線稍稍偏側，加上JB在後盡力補防，結果無力硬上的LBJ，選擇交回無人防守的頂位，丹尼格連在無人防守下射失，可是湖人仍有大摩搶得long rebound，此時還有6.3秒之多，但心急的他，看不到LBJ在球場右端無人防守，反而想「笠」給AD，可是一方面傳球太高，也因為腳傷的AD在艾迪巴約力頂下根本跳不起，結果籃球出界，斷送了湖人反勝的希望。最後，全場未射過罰球的希路也兩罰全中，熱火驚險勝出。

穿上戰無不勝的Black Mamba戰衣也被破身，下場熱火主場，據報將穿黑色波衫，所以想看湖人再穿此戰衣，上下高呼為Kobe（拜恩）而戰，可能要等第七場了。其實說到尾，在場上打出Mamba Mentality，才是最好的致敬方式，今場JB咬緊牙關的倔強神態，不服輸的上籃和防守，正正是Kobe的神髓。今場熱火守了47分鐘50秒的好波，最後關頭無可奈何放空了丹尼格連，結果湖人仍未能把握，也讓之前多次說湖人放水想贏4:1，又或要穿上Mamba Jersey才捧盃的球迷，無話可說。或者我是老派人，尊敬，始終覺得應該放在心中，說得太多了，就給人濫用和消費的感覺，就算是Mamba Jersey，也是一樣。

仙道彬

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