港超煞科｜東方富力半場打和 傑志暫時升上榜首

今日港超煞科三場同時於下午三點進行，主導冠軍的東方龍獅假香港大球場鬥富力；同樣有爭標機會的傑志則在旺角大球場對愉園；最後冠忠南區對理文於小西灣運動場對陣。焦點落在東方、富力及傑志三隊爭冠球隊中，牌面上最有利的東方只需取勝即封三冠王；傑志則較被動，除了要期望東方失分外，亦必需擊敗對手方可重奪聯賽冠軍；至於富力受限於對賽成績較差，先要擊敗東方，還望傑志爆冷失分方可稱王。戰至半場傑志先開紀錄1:0領先愉園，而「東、富」暫時仍0:0打和，傑志暫時升上榜首。

東方上半場有不少機會，艾華頓數次左路突破製造威脅，11分鐘艾華頓成為搶波反擊，傳予右路的李嘉耀起腳被富力門將周煜辰撲出；18分鐘艾華頓再次突破，分球給中路盧卡斯再回後給辛祖，可惜未能起腳。富力今場罰球傳中威脅較明顯，杜度先後於17、21分鐘接應角球頭槌攻門，而基奧雲尼亦有兩球頭槌頂斜。

傑志36分鐘由加維蘭K角位起腳破網，打破僵局助傑志暫時登上榜首；另外，理文憑着佐迪入球1:0領先南區。

東方正選：

1 葉鴻輝 GK

5 基頓

6 翟廷峯

8 李嘉耀

9 盧卡斯

10 辛祖

11 艾華頓

16 梁振邦

30 黃梓浩

33 艾華度

88 利馬

富力正選：

1 周煜辰 GK

7 林志堅

8 迪布利

12 盧均宜

14 方栢倫

18 伊高沙托尼

20 林柱機

22 基奧雲尼

27 林樂勤

30 謝家強

33 杜度

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