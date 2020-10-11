使用說明書｜雲爺爺撐奧斯爾：放多啲防守球員幫佢咪得囉！

效力阿仙奴的德國31歲中場奧斯爾，今季仍然未為兵工廠披甲，更無緣入選歐霸盃25人的報名名單，似乎領隊阿迪達已狠下決心，棄用這名周薪高達35萬鎊的攻擊中場。不過，2013年花費4,250萬鎊轉會費，從皇家馬德里購入奧斯爾的前阿仙奴傳奇領隊雲格，就公開力撐昔日愛徒，並向阿迪達「教路」如何能好好使用奧斯爾。

雲爺爺雲格接受德國傳媒訪問時指出：「他不是球場上最具紀律性的球員，沒有控球權的比賽也不是他的強項。」不過雲格卻提出了解決方法：「但如果你將一些防守意識更強的球員放在他身邊，你就可以解決問題，重點是如何在攻守之間取得平衡。」

不過，現時作為國際足協全球發展總監的雲格，亦承認現時流行的比賽風格，很可能不適合奧斯爾：「過去10年球員們不太注重他們的技術，體能已經變得越來越重要，比起技術及決定力更為重要，越來越多講究體能，特別是爆發力。」

事實上，現任阿仙奴領隊阿迪達，在今夏轉會窗的最後一擊，亦花費4,500萬鎊購入了雲格口中，講求體能及爆發力較強的加納中場湯馬士柏迪，令技術性的奧斯爾上陣空間進一步收窄，未知阿迪達會否願意接納雲爺爺的意見，安排更多防守性球員上陣，給予奧斯爾一個機會呢？

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