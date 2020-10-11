港超聯｜傑志後來居上 伍健：贏在經驗與適當輪換

傑志今日在港超聯煞科戰，以4:0大勝愉園，而東方龍獅未能如願再挫富力，造就該隊後來居上，第四度稱霸港超聯；傑志會長伍健賽後表示，球隊近季在亞洲球會賽累積短時間內應付多場賽事的經驗，加上適當時候輪換，是傑志重奪聯賽冠軍的主因。

復賽於聯賽榜與富力及理文同分排名第三的傑志，有費蘭度及林恩許兩中場主力離隊，中前場戰力略減，前線補充來自愉園的加維蘭，復賽首戰不敵東方，不過，這支老牌球會先有賴主要爭標對手富力在復賽接連失利，令到該隊就算不敵東方，再遭南區逼和，還保住爭標機會。

伍健今日賽後表示：「其中一個要點是輪換，球隊安排隊內16至18名球員調動應付餘下球賽，輪換安排比較好，不會令球員太過疲倦而影響表現。」

事實上，傑志近季曾出戰亞協盃及亞冠盃，已累積短時間應付多場賽事的經驗，加上隊內年輕球員逐漸成熟，在兵源調動上可以有更多選擇；再接手主教練的朱志光在復賽過程中分批派遣小將落場提升狀態，加強了兵源調動，亦是傑志後上稱王的原因。

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