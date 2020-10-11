意甲｜維羅納中場確診武漢肺炎 上周曾為捷克踢友賽

據意大利傳媒周六報道，今季外借至意甲球會維羅納的中場安東連巴拿克，在踢國際賽期間染上武漢肺炎，這位25歲的捷克國腳上周才為國家隊踢過友賽，恐怕有感染對手和隊友的風險。

維羅納發聲明宣佈，證實巴拿克在為捷克國家隊效力期間染上了武漢肺炎，但聲明指他並未有出現任何病症，現正緊密接受治療和跟隨醫護人員指示。巴拿克成為意甲最新一位確診武肺的球員，他上周三（7日）才在捷克鬥賽普勒斯的友賽中踢足90分鐘，協助國家隊以2:1勝出友賽，惟3潛伏期恐怕會傳染到不少隊友。

巴拿克於2017年離開家鄉球會布拉格斯拉維亞，轉戰意甲烏甸尼斯，今年一月被外借至另一支意甲球會萊切，上月中旬再被借到維羅納，他至今仍未為新球會上陣過。意甲上月底才有熱拿亞14名職球員證實染疫，一度要令意甲賽會考慮暫停兩周賽事，以確保各隊職球員的安全。

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