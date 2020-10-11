英超｜蘇B曾傾掂夏蘭特入魔 臨門畀活華特否決

ESPN報道，蘇斯克查上年曾與艾寧夏蘭特達成協議，在今年1月加盟曼聯，可惜最後被活華特否決。蘇B一直希望收購挪威前鋒艾寧夏蘭特和查頓辛祖，可惜在近兩個轉會窗，曼聯都錯過了兩位年輕新星。

曼聯球隊今季簽下卡雲尼、阿歷士迪尼斯和早前從阿積士來投的雲迪碧克，雖然令不少球迷感到期待，但這些球員其實都不是蘇斯克查的收購目標。蘇B一直希望收購挪威前鋒艾寧夏蘭特和查頓辛祖。

ESPN透露，蘇B在去年12月曾親自與夏蘭特會面，更達成1月轉會的協議，轉會費為2,000萬歐元，不過，最終因為活華特不滿對方在合約加入解約金條款和經理人佣金而否決轉會，隨後多蒙特趁機介入，最終簽下夏蘭特；而紅魔追逐了整個轉會窗的辛祖，最終亦在今夏決定留在多蒙特。

活華特似乎不希望加盟曼聯的球員設下離隊的條款，除了夏蘭特的解約金條款外，早前曼聯因不滿皇家馬德里要求在利古朗的交易中加回購條款，最終令交易告吹，最後利古朗亦加盟另一支英超球隊熱刺。

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