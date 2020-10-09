NBA總決賽｜G5賽後報告揭兩漏判不利湖人 尼拉特寧願LBJ投最後一擊

昨日上演的NBA總決賽第五戰，最終由熱火以111:108擊敗湖人，「紫金兵團」封王受阻，他們於賽事末段的攻勢更充滿話題性。據NBA今日公佈的G5賽後報告發現，第四節最後2分鐘一共出現了兩次漏判，雖然兩次判決都不影響最後賽果，但就對湖人不利。湖人球星勒邦占士（LeBron James）在球隊最後一擊，把球傳給「葫蘆頂」的丹尼格連（Danny Green）射三分的選擇，就引起不少球星討論。

NBA周六公佈的G5最後兩分鐘賽後報告顯示，球證曾兩次未就熱火球員犯規或違例而鳴哨，導致湖人失去兩次獲得判罰的機會。在第四節尚餘1分01秒、湖人落後104:105時，勒邦占士控球越過熱火的占美畢拿（Jimmy Butler）切入上籃，但報告發現畢拿在防守期間手臂打到占士的頭部，干擾到後者上籃導致射失，畢拿理應被吹罰投籃犯規。但報告提及，因為占士能夠搶回籃板並成功補籃，為湖人反超106:105，故判決不會影響到賽果。

另一次漏判出現在比賽最後28秒，熱火的伊古達拉（Andre Iguodala）在占士進攻時，因在禁區內未有活躍防守着某位球員，觸犯了三秒防守違例，惟球證當時未有鳴哨。報告指出，這次漏判不影響湖人該個攻勢，他們最後能憑安東尼戴維斯（Anthony Davis）上籃得分，在餘21.8秒時反超熱火108:107。湖人教練禾高（Frank Vogel）就稱，這場罰球12投12中的畢拿，在最後關頭再獲得兩次判罰四投全中，是球證出手太重了。

湖人在最後一個攻勢的處理，也受到廣大球迷和NBA球星在網上討論。比賽最後16.8秒，落後108:109的湖人有最後一擊能逆轉封王，占士在右路切入後，馬上引來熱火三位球員包夾，讓三分線的格連處於完全無人看守的情況下，故占士決定把球傳給「Wide-open」的格連射三分，惟後者射失。在季後賽首圈被湖人淘汰的拓荒者球星尼拉特（Damian Lillard）就認為，占士傳球的選擇是正確的，但換轉是他，他會選擇自己處理最後一擊，變相叫占士自己出手。而他隊友麥高倫（C.J. McCollum）也表示，占士應自己出手，因為格連根本不在狀態；雖然占士能看到格連的空位是「Good look」，但他絕對有能力捱着三個人上籃得分，且入球的機會更大。

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